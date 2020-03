Patiënt St Jansdal Harderwijk en inwoner Ermelo besmet met coronavirus

Bij een patiënt van St Jansdal in Harderwijk is maandagmiddag het coronavirus vastgesteld. Ook bij een inwoner van Ermelo is besmetting met het virus vastgesteld, stelt de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het gaat in Harderwijk om een patiënt die afgelopen nacht via de spoedeisende hulp is opgenomen met luchtwegklachten en koorts. Bij de Ermeloër bestaat een link met een eerder in Nederland gevonden patiënt. Deze nieuwe patiënt zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed.

Strikte isolatie

De betreffende patiënt -leeftijd, woonplaats en geslacht onbekend- wordt verpleegd in strikte isolatie. Andere patiënten die in contact zijn geweest met deze patiënt worden geïsoleerd verpleegd en nauwkeurig gecontroleerd op ziekteverschijnselen. Het ziekenhuis heeft direct een contactonderzoek opgestart onder patiënten en medewerkers. Eventueel vervolgonderzoek gebeurt in overleg met de GGD.

Operaties gaan door

De besmetting in St Jansdal heeft geen gevolgen voor de patiëntenzorg in St Jansdal. Alle geplande operaties en (polikliniek)bezoeken gaan gewoon door. Wel vraagt het St Jansdal patiënten en bezoekers niet naar het ziekenhuis te komen als zij luchtwegklachten (hoesten en benauwdheidsklachten) hebben. Vervolgstappen worden in nauw overleg met de GGD genomen, zegt het ziekenhuis.