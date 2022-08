Perronlift Harderwijk wéér doelwit van vandalen: ‘Piet moest met veel pijn de trap afdalen’

,,We waren in Nijkerk geweest, hadden een leuke dag achter de rug’’, vertelt Henk. ,,Maar eenmaal aangekomen op het station in Harderwijk zagen we dat de perronlift stuk is. Dat was schrikken, want mijn man, Piet, zit in een rolstoel. Hij kan korte afstanden lopen, maar zo’n steile trap is voor hem heel moeilijk.’’