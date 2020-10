Personeel St. Jansdal in Harderwijk danst de Jerusalema met Ghanese collega’s: ‘Best emotioneel’

videoHet swingende gospelnummer Jerusalema uit Zuid-Afrika is inmiddels hét lied van zorgmedewerkers wereldwijd. De vrolijke dans symboliseert verbondenheid en moet in deze coronatijd voor een glimlach zorgen. Het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk deed met alle liefde een duit in het zakje.

Meestal varieert de duur van de Jerusalema-video's van 2 tot iets meer dan 3 minuten. St. Jansdal pakte het net even groter aan. Het filmpje dat gisteren op YouTube verscheen, duurt welgeteld 5 minuten en 49 seconden. Honderden medewerkers komen voorbij: van ambulancebroeders tot receptionisten en van verpleegkundigen tot de directie.

,,Vanuit de personeelsleden kwamen steeds meer verzoeken om mee te doen aan de Jerusalema Challenge’’, laat Anneke Plette namens het ziekenhuis weten. ,,De afdeling communicatie heeft dat opgepakt. Heel veel afdelingen bleken ook mee te willen doen. Vandaar dat de video ook vrij lang is geworden. Het dansen met elkaar gaf positieve energie en zorgde voor verbinding. Het is een mooie boost voor de tijd die komen gaat. Dit is precies wat we nodig hebben.’’

Ghanees adoptieziekenhuis

Naast vrolijkheid zorgde het eindresultaat ook voor ontroering bij de personeelsleden van het St. Jansdal. In de video doet namelijk ook het Ghanese St. Mary's Hospital mee: al 25 jaar het adoptieziekenhuis van het St. Jansdal.

Plette: ,,We voelen een sterke verbondenheid. Er zijn de afgelopen jaren veel van onze mensen naar Ghana gegaan om kennis over te dragen of om te opereren. Het Ghanese personeel mee zien dansen was dan ook best emotioneel. We zitten ver van elkaar, maar de connectie blijft.’’

187 miljoen

De Afrikaanse gospel waaide over uit Angola, waar jongeren een dans bedachten op een nummer van de Zuid-Afrikaanse dj en producer Master KG en zangeres Nomcebo. KG nam het deuntje op in augustus 2019, zette het online en kreeg wat positieve reacties. Hij belde Noncebo Zikode en vroeg of ze het nummer samen konden verbeteren. Dat gebeurde. En hoe.

De video is 187 miljoen keer bekeken op YouTube en het is wereldwijd het meest gedownloade nummer.

Onder meer het Deventer Ziekenhuis deed al mee aan de Jerusalema Challenge:

Volledig scherm Het personeel van het ziekenhuis St. Jansdal doet voor de deur de Jerusalema Challenge. © YouTube