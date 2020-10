Personeel St. Jansdal in Harderwijk gooit heupen los op Jerusalema-video met Ghanese collega’s: ‘Best emotioneel’

Verdachten woningover­val­len op de Veluwe en ramkraak op juwelier Harderwijk blijven in de cel

9 oktober Drie verdachten van brute woningovervallen in Vierhouten en Ermelo en een mislukte ramkraak op een juwelier in Harderwijk blijven voorlopig waar ze zitten: in de cel. Het onderzoek is nog in volle gang, de definitieve rechtszitting wordt pas in het eerste kwartaal volgend jaar verwacht.