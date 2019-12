Peter Riezebos schenkt schilderij van 50.000 euro aan Stadsmuseum Harderwijk

Op zondag 22 december overhandigt Riezebos het schilderij aan directeur Corien van der Meulen van het Stadsmuseum. Op dit moment zit de schilder in Taipei (Taiwan). Via de telefoon vertelt hij: ,,Het is hier half één uur in de nacht, maar dat geeft niet. Ik zat tv te kijken. Sinds kort woon en werk ik weer deels in Harderwijk, de stad waar ik geboren en getogen ben. In het Stadsmuseum heb ik in 2017 een show gedaan en sindsdien hebben we een goede band. Ik wil me nuttig maken voor de stad. Die is een pro-actieve daad. Op termijn krijg ik energie terug van de stad.’'