Peter Sels lijsttrekker CDA Harderwijk-Hierden

Tijdens de ledenvergadering van CDA Harderwijk-Hierden is hij unaniem verkozen als lijsttrekker. De verdere kandidatenlijst wordt in december bekend gemaakt. In 2014 stond Sels op nummer drie op de lijst; lijsttrekker was toen huidig wethouder Jeroen de Jong.

'Van belang is dat we weten wat er speelt in de wijken, in het dorp en in de stad en dat bewoners weten dat we er voor hen zijn, dat we de verbinding maken', stelt Sels in het persbericht over zijn uitverkiezing. De lokale samenleving wordt volgens hem steeds belangrijker. 'Daar worden besluiten genomen over onder andere zorg voor mensen, leefbaarheid en duurzaamheid van de eigen omgeving. Bewoners daar al in de beginfase bij betrekken is van essentieel belang.'