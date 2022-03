Peter Toonen wordt directeur-bestuurder bij Omnia Wonen

VIDEO Eunice raast over de Veluwe: zandstra­len in Harderwijk en volharden­de bezorgers in Apeldoorn

Storm Eunice raast over de Veluwe. In Apeldoorn trekken bezorgrestaurants zich niets aan van de harde wind en blijven rijden, terwijl de barre weersomstandigheden in Harderwijk een hoop ramptoeristen op de been brengen. „Kijk toch eens, zoiets maak je niet vaak mee.”

18 februari