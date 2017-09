Pianiste Iris leefde tussen zwervers: 'Ik was bang dat mijn droom zou stoppen'

De pianiste, die haar publiek een mix van pop en klassiek voorschotelt, gaf geregeld interviews. ,,Altijd wilden de interviewers graag weten hoe ik als 14-jarig meisje toch op straat terecht was gekomen. De mensen die mij kennen, weten dat ik een tijdje heb rondgezworven in Den Haag.'' Het lukte haar in al die interviews om daar een draai aan te geven. ,,Meestal zei ik dus dat het in het gastgezin niet klikte... Dat ik me afzette en daarom de straat maar op was gegaan. Maar voor de talkshow Pauw vroegen redacteuren in voorgesprekken al erg door. En Jeroen Pauw is ook een man die niet snel genoegen neemt met een half antwoord. Toen dacht ik in aanloop naar de uitzending van woensdag: misschien is dit de goede tijd om de waarheid toch eens in de openbaarheid te brengen. Geen geheimen meer.''