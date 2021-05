Pianoman Cas (43) zat 1,5 maand thuis, maar toen ontdekte hij corona als kans: ‘Het heeft me geen windeieren gelegd’

Cas Mak: ,,Begin vorig jaar dacht ik: nu zit ik op het punt waar ik wil zijn met mijn onderneming. Ik was negen jaar bezig en had me in die tijd ver genoeg ontwikkeld als pianostemmer en pianoreparateur. Beheerste het vak en had er veel zin in: laat de klanten dit jaar maar komen! Een paar maanden later zaten we in een lockdown. Dat kwam binnen. Even sloeg de schrik me om het hart: kon ik wel aan de slag. En zo ja, hoe?’’