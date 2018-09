Daar stonden ze vorig jaar november: zomaar op de voorpagina's van het AD en regionale nieuwsmedia als de Stentor. Met een verhaal over hoe de Zwarte Pietendiscussie ook binnen de achtkoppige band TNM1 werd gevoerd. De een die niets anders dan een Zwarte Piet wil, de ander die juist aandringt op verandering, en alles daar tussen in. Dat die discussie landelijk steeds meer uit de klauwen loopt, is volgens bandlid Gerwin ten Hove (slagwerk) zeker niet de hoofdreden geweest om het over een andere boeg te gooien. ,,Maar speelt het onbewust wel mee. Je wordt er toch moe van om je elke keer weer te moeten verantwoorden. En in het westen van het land hoeven we ons al niet meer te vertonen."