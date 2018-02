'Plaatsen peilzender onder auto Verver absurde en criminele actie'

Wilma Verver is oud-wethouder is van Harderwijk. Ze was raadslid voor de VVD van 1990 tot 1998 en van 1998 tot 2001 wethouder. Daarna werd ze burgemeester in Schiedam. Haar man Gerard heeft nog steeds een praktijk voor fysiotherapie in Harderwijk. Daar is ook de betreffende peilzender geplaatst door het Vlaardingse duo.

Obsessie

,,Het is afschuwelijk als je zoiets overkomt’’, zegt Wilting verder. ,,Dit geeft maar weer eens de obsessieve houding van de betrokken personen aan. Meer wil de familie er niet over kwijt, het is nu afwachten.’’

Het Openbaar Ministerie vervolgt een Vlaardingse man en vrouw omdat zij in 2016 en 2017 peilzenders hebben geplaatst onder de auto van Gerard Verver. Hij is de echtgenoot van Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam die in 2011 opstapte nog voordat bureau Bing een vernietigend integriteitsrapport over haar uitbracht. De verdachten wilden met de apparatuur de verblijfplaats van de Ververs opsporen.

Van den Tempel

De zenders zouden zijn betaald door het Schiedamse bouwbedrijf Van den Tempel, de opdracht voor het plaatsen van de apparatuur zou zijn gegeven door directeur Richard Breugem. De aannemer ligt al jaren in de clinch met de familie Verver over de verbouwing van hun woning in 2007. De ellenlange rechtszaak die daarop volgde, werd in het voordeel van Van den Tempel beslist. Maar de familie heeft het bouwbedrijf tot op de dag van vandaag nog geen cent betaald.

Omdat het echtpaar ook bij ABN Amro een gigantische schuld heeft – in totaal staan zij voor 2,7 miljoen euro in het rood - zijn de Ververs in 2016 failliet verklaard. Zij moeten rondkomen van 1.400 euro, terwijl zij tot september vorig jaar in een luxe woonboerderij in het Gelderse Voorst woonden, met een huurprijs van 2.050 euro per maand. Het faillissement is nog steeds niet beëindigd. Maandenlang probeerde het stel de afwikkeling van haar faillissement te traineren.

Regeling

Toch is het de curator gelukt een regeling te treffen met de familie, bleek onlangs uit het faillissementsverslag. Zo moet in acht maandelijkse termijnen een bedrag van 37.750 euro worden overgemaakt aan de tot voorheen lege faillissementsboedel. Daarnaast komt er maandelijks 2.100 euro binnen via de aow- en pensioenuitkering van het stel. Het totale bedrag in de boedel bedraagt daarmee momenteel 42.666,30 euro.

Geld dat bestemd is voor schuldeisers als ABN Amro en het Schiedamse bouwbedrijf Van den Tempel, die het faillissement in de zomer van 2016 aanvroegen. Ook is de veelbesproken woning van de Ververs aan de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam verkocht. Dat betekent dat er nog eens 785.000 euro bijkomt. ,,Toch blijft de familie met een enorme restschuld zitten, die zij waarschijnlijk tot in lengte van dagen moet afbetalen'', zo liet rechter-commissaris Vincent de Winkel eerder in deze krant optekenen.

De zaak komt dit jaar voor de rechter in Arnhem. Er is nog geen zittingsdatum bekend.