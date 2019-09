Plan in de maak voor de eerste van honderden woningen in Harderwijk

Bouw 48 sociale huurwonin­gen in Harderwijk binnenkort van start

17 september Aan de Van Maerlantlaan in Harderwijk begint binnenkort de bouw van 48 sociale huurappartementen. De helft is bestemd voor reguliere sociale huur, de andere helft voor cliënten die zorg of ondersteuning krijgen van Careander.