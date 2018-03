Plan voor nog 300 woningen langs de A28

De plannen liggen klaar voor nog eens driehonderd woningen in Harderwijk in het nu nog lege gebied in de bocht van de A28. Het gaat om het tweede deel van de wijk Harderweide.

De verdere uitbreiding is jaren geleden al voorzien, bij de planvorming voor het gehele gebied Drielanden. Nu wordt daar nadere invulling aan gegeven. Uitgangspunt bij de inrichting van de wijk is het dorpse en landelijke beeld van de Veluwe.

De gemeente is opnieuw in gesprek met de ontwikkelaar van het gebied en de woningbouwcorporaties Uwoon en Omnia over de bouw van sociale huurwoningen. Er liggen afspraken dat vijftien procent van de woningen voor sociale verhuur zijn, maar in het eerste deel van Harderweide kwamen die drie partijen daar niet uit.

Volgens wethouder Pieter Teeninga wordt nu overlegd over 45 kleine woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens, in de vorm van 'rug-aan-rug' en 'bebo', ofwel beneden- en bovenwoningen.

Verder is in het plan ruimte gereserveerd voor een nieuwe school. Volgens de huidige prognoses zal dat nodig zijn omdat de al aanwezige scholen op termijn vol komen te zitten. De sociale huurwoningen zijn vooralsnog in de buurt van die nieuwe school gedacht, dichtbij de locatie van de kerk en twee al aanwezige basisscholen.

In het bestemmingsplan is ook de geluidswal langs de A28 opgenomen. Om het verkeerslawaai voor de woningen binnen de normen te houden moet de bestaande grondwal acht meter hoog worden met daarop een scherm van vier meter. Deze geluidswal is ongeveer 900 meter lang.

De al bestaande transparante schermen - tegenover het benzinestation - zijn nu nog 2,5 meter hoog; dat moet 6,5 meter worden.

Langs het al bestaande deel van Drielanden en langs de wijk Stadsweiden blijven de schermen 2,5 meter hoog. Wethouder Teeninga: ,,Daarmee werd toen voldaan aan de normen van dat moment. Nu moeten we voldoen aan de normen van nu.''

Dat betekent dat het geluidsscherm langs de A28 ter hoogte van de fietsbrug een sprong gaat maken van 6,5 naar 2,5 meter. Dat verschil komt voort uit verschillende wetgeving.

Bestaande schermen vallen onder de Wet Milieubeheer. Pas als het verkeer te veel lawaai gaat maken moet Rijkswaterstaat maatregelen nemen, door bijvoorbeeld het scherm hoger te maken. Dat is nu niet aan de orde bij Drielanden en Stadsweiden.