Planning nekt bloeiende meidoorns in Harderwijk

Afgeleefd zorgcen­trum op Harder­wijks ‘mooiste plekje’ krijgt nieuwbouw

6:00 Na zestig jaar gaat het op laatste benen lopende zorgcentrum Randmeer in Harderwijk tegen de vlakte. De circa tachtig bewoners worden verdeeld over twee hagelnieuwe centra aan de Boerhaavelaan en de Johanniterlaan. Uit de as van het oude Randmeer, herrijst in 2022 eveneens een nieuw zorgcentrum.