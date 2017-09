In het natuurstenen plateau is straks een gravure van de historische stadsplattegrond van Harderwijk zichtbaar. De oude stad met straten, stadsmuren, grachten en de Zuiderzee zijn allemaal terug te vinden. De Vischpoort, het Oude Stadhuis, de Grote Kerk, Linaeustoren en Catharinakapel hebben elk een eigen icoon op de plattegrond.



De denkbeeldige grachten worden gevuld met opborrelend water en in de Zuiderzee komen acht kleine fonteintjes. Op warme dagen kunnen kinderen spelen met het water dat uit deze bedriegertjes naar boven komt. ,,Wel jammer dat ze niet zijn voorzien van LED-verlichting, dan zie je er in het donker niks van", meent een van de mannen die bezig is een drempel om het geheel aan te leggen.