Plek voor Oekraïners bij Sonnevanck in Harderwijk en mogelijk in leegstaand zorgcentrum Randmeer

Harderwijk zoekt geschikte opvangloca­ties voor vluchtelin­gen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten ook in Harderwijk onderdak kunnen krijgen, vindt burgemeester Harm-Jan van Schaik. De gemeente gaat zelf op zoek naar geschikte opvanglocaties. In overleg met Vluchtelingenwerk wordt geprobeerd inzicht en overzicht te krijgen van alle initiatieven die ontstaan om de mensen in Oekraïne te helpen.

3 maart