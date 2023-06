PMD-pilot Harderwijk gaat nu echt bijna van start

Bouwkunde­stu­den­ten Landstede Harderwijk winnen hoofdprijs van 4000 euro, nu kunnen ze hun gehoopte trip maken

Grote blijdschap, toen de derdejaars bouwkundestudenten van Landstede Harderwijk de hoofdprijs van 4000 euro in ontvangst mochten nemen. Al langere tijd zijn de derdejaars bouwkundestudenten van Landstede Harderwijk bezig geweest met het project waarin ze duurzame flexwoningen moesten ontwerpen. De jury kwam er unaniem over uit. Landstede Harderwijk is de winnaar.