Podiumspektakel Harderwijk: paarden, valken, een heks en een zoen in openluchtvoorstelling

Dit jaar wordt de tribune op het Kloosterplein groter dan tijdens de twee eerdere edities van Podiumspektakel, in 2017 en 2015. ,,We willen geen mensen teleurstellen’’, zeggen voorzitter Fred Kappers en pr-man Ron Cornet. ,,In voorgaande jaren waren de tweede en derde opvoering steeds uitverkocht en moesten we mensen naar huis sturen. We durven de gok wel aan om dit keer 200 zitplaatsen extra neer te zetten, dus in totaal 1200.’’