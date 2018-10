Politie Ermelo en Putten op tijd, team Harderwijk één keer te laat in september

Pop-up Sinter­klaas­mu­se­um in Harderwijk gaat open

12 oktober Oh, kom er eens kijken! In het Nationale Sinterklaasmuseum in Harderwijk. Vanaf 3 november kan het eindelijk, zij het in een tijdelijke 'pop-up' uitvoering. De plannen voor een permanent museum blijven tegelijkertijd reëel.