Politie Harderwijk regelt zorg én ontbijtje

Pop-up Sinter­klaas­mu­se­um Harderwijk wil een feest van beleving, lering en herkenning zijn

2 november Het is dat een hinderlijke kwaal 'm in de weg zit, maar anders zou Bert Kaasschieter als een kind door het pand pal naast molen De Hoop huppelen. Eindelijk, na drie jaar plannen en voorbereiden is het zover en is het Nationaal Sinterklaasmuseum een feit. Morgen is de opening en vanaf dan staan de deuren elke woensdag- en zaterdagmiddag open.