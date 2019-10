Politie Harderwijk vindt zwijgende verwarde vrouw langs A28 die bang is voor mannen

Bijzondere eend in Wolderwijd blijkt toch gewoontjes omdat hij niet wild is

20 oktober Grote telelenzen in handen van vele vogelaars deden even vermoeden dat in het Wolderwijd een wel heel bijzonder exemplaar was gespot. En zo leek het in eerste instantie ook, totdat werd ontdekt dat de waargenomen Kokardezaagbek waarschijnlijk uit gevangenschap is ontsnapt.