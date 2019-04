Politie Harderwijk waarschuwt hondenbezitters voor gebakken sponzen

Extra verkeersre­ge­laars bij tweede afsluiting dit weekend op de A28 bij Harderwijk

10:55 Extra verkeersregelaars op de kruising van de Ceintuurbaan met de Leuvenumseweg/Deventerweg. Dat is de enige aanpassing die nodig is om tweede afsluiting van de A28 in Harderwijk, aanstaande weekend, nog iets soepeler te laten verlopen dan de eerste.