Politie Harderwijk woest over vernieling auto: ‘Nu kunnen we niet naar je vader of oma in nood’

Wijkagent Veli Orkman maakt via sociale media melding van de vernieling van het voertuig. Op de foto is te zien dat één van de spiegels is gesloopt. ,,Wees stoer en blijf van andermans spullen af", zegt hij. Er zal onderzoek worden gedaan naar de vernieling.

De politie Harderwijk Zuid somt in een bericht op Instagram op wat de gevolgen kunnen zijn van de vernieling van een politieauto. ,,Niet alleen kost het iedereen weer geld om het te laten maken, maar tot die tijd kunnen wij dit voertuig niet gebruiken. Niet gebruiken om met spoed naar jouw vader toe te gaan die in nood zit. Niet naar jouw oma waar zojuist ingebroken is. Niet op zoek naar je kleine broertje of zusje die vermist is. Jouw actie is totaal zinloos en eigenlijk levensgevaarlijk.”