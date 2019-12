Politie houdt verdachte aan voor inbraak in Harderwijk

De inbraak vond rond 13:00 uur in een woning aan de Frisialaan in Harderwijk. Een halfuur daarna werd via Burgernet een melding naar buiten gebracht om uit te kijken naar de voortvluchtige dader. Hij was na de inbraak weggerend in de richting van de Selhorstweg.

Arrestatie

Na een uur had de actie succes, want iets na 14:30 uur meldde de politie dat de actie via Burgernet werd beëindigd, omdat er één verdachte was aangehouden. Waar dat precies is gebeurd, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iets bij de inbraak is buitgemaakt. De politie vraagt mensen die tips over de inbraak hebben zich te melden.