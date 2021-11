Politie in Harderwijk zoekt doorrijder na aanrijding met jonge fietser

In de drukte zoeken naar Sinter­klaas in Harderwijk: ‘Het is chaos, niemand kan hem vinden’

Een glimp opvangen van Sinterklaas is nog niet zo eenvoudig in Harderwijk. Tijdens de intocht zelf werden de maatregelen nog aangescherpt vanwege grote drukte op de Markt. Daarna verschool de goedheiligman zich kriskras in de stad en liet hij zich maar moeilijk vinden. ,,Mijn kinderen zijn teleurgesteld.’’

14 november