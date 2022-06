Politie pakt actievoerder (39) uit Lochem op voor ongeregeldheden bij huis stikstofminister

Bewoners zijn lekkages en schimmel zat in Harderwijk (en dan schiet de huur ook nog omhoog): ‘Het is diep, diep triest’

Lekkende daken, oprukkende schimmel in de badkamer en gaspitten die uitwaaien door aanhoudende tocht: in zo’n honderd huurwoningen in Harderwijk van belegger Vesteda zitten de bewoners al jarenlang met problemen die maar niet worden opgelost. Ondertussen wordt de huur wel maximaal verhoogd, met 3,3 procent. ,,Het is ronduit schandalig.’’

10 juni