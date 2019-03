Politie rukt uit voor nachtelijke duik in Harderwijk

Voor het eerst weer een huwelijk in (deels) gerestau­reerd stadhuis Harderwijk

29 maart Er was de afgelopen dagen nog hard aan getrokken, maar het is gelukt; vrijdag waren de hal en de raadzaal met het goudleerbehang in het oude stadhuis van Harderwijk net op tijd klaar voor de eerste huwelijksvoltrekking na de restauratie.