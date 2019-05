Politie treft drietal uit Lelystad aan met inbrekerswerktuig in Harderwijk

Wethouder Harderwijk trapt op de rem: hij wil terug naar 100 op A28

7:30 Er zit nog weinig schot in de aanpak van het verkeerslawaai van de A28 in bestaande woonwijken in Harderwijk. Wethouder Marcel Companjen zet nu opnieuw in op het verlagen van de maximum snelheid naar honderd kilometer per uur, om de uitstoot van fijnstof te beperken.