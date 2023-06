Politiedatabase telt ruim zeshonderd camera's in Harderwijk, boven het landelijk gemiddelde

Het rijtjes­huis van de toekomst ziet er achter de gevel totaal anders uit (en Harderwijk heeft de primeur)

Geen land dat zo verweven is met het rijtjeshuis als het onze, maar achter de gevel gaat het rijtjeshuis van de toekomst er heel anders uitzien. De woningnood is hoog en het oer-Hollandse rijtjeshuis biedt mogelijkheden, áls je het net even anders doet. ,,Dit is heel spannend.”