Politiek gemor over beperkingen koopzondag Harderwijk

De koopzondag in Harderwijk is binnenkort officieel geregeld. Tegen de aanpassing van de toegestane openingstijden zijn geen bezwaren ingediend. Vanuit de oppositie klinkt nog wel kritiek op de beperkingen van het politieke compromis.

De nieuwe winkeltijdenverordening staat donderdagavond op de agenda van de raadscommissie samenleving. Daar zullen met name PvdA en D66 opnieuw vragen stellen over de beperkingen van het compromis voor de ondernemers.

Coalitiepartijen Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA vonden elkaar na de raadsverkiezingen in maart in een politiek compromis; alle winkels in Harderwijk en Hierden mogen op 26 door het college aan te wijzen zondagen per jaar de deuren openen en supermarkten, bouwmarkten en tuincentra alle zondagen.

Wens

De winkels mogen dan open zijn tussen 12.00 en 18.00 uur. Dat kwam overeen met de wens van een groot deel van de ondernemers.

Na eerdere opmerkingen van met name D66 en PvdA geldt de openstelling voor alle zondagen straks ook voor warenhuizen en meubel-, keuken- en woonwinkels; althans voorzover ze zijn gevestigd aan de Deventerweg, Zuiderbreedte en Marie Curiestraat.

Volgens Wilco Bos van de PvdA leidt juist een dergelijke opsomming tot rechtsongelijkheid. ,,Er zullen altijd winkels zijn op de grens van een categorie of net op een andere locatie, die dan niet mogen wat de concurrent wel mag.''

Bakkerij

En waarom mag in het winkelcentrum de supermarkt wel elke zondag open zijn maar moet de naastgelegen bakkerij, slagerij en groentenwinkel de helft van de zondagen de deur dicht houden.

Ook Martijn Pijnenburg van D66 kritiseert de beperkingen van de verordening. ,,Het is mooi dat er na onze vragen meer winkels open mogen, maar we zijn er nog niet.''

Beide partijen zijn blij dat Harderwijk nu de koopzondag kent, maar zij dringen aan op volledige vrijheid voor de ondernemers. Maximale vrijheid betekent niet maximale openstelling, zegt Bos. Ondernemers willen volgens beiden niet per se elke zondag open zijn, maar ze willen wel zelf kunnen bepalen wanneer wel en wanneer niet. In Zwolle, ook met de ChristenUnie in het college, is daar eerder deze zomer voor gekozen, nadat het aantal koopzondagen jarenlang door de gemeente was beperkt.

Gedrocht

Bos noemt het compromis 'een gedrocht' en Pijnenberg stelt dat het 'niet zo had gehoeven', gezien de uitslag van de verkiezingen. HA en VVD waren volgens hen voluit voorstander van de koopzondag. En na de verkiezingen had dat met gemak een meerderheid gehaald in de raad. In plaats daarvan is met CDA en CU gezocht naar een compromis met beperkingen. HA en VVD hebben zich daar aan gecommitteerd. De verordening wordt in de raadsvergadering van september vastgesteld, zodat de koopzondagen in oktober door kunnen gaan.