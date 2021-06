Politiek Harderwijk schiet starters te hulp: fors meer goedkope woningen in het Waterfront

Meer wonen, minder parkeren in Waterfront Harderwijk? Dit zijn de valkuilen

3 juni Dan maar geen auto voor de deur in het Waterfront in Harderwijk. Want er moet betaalbaar gebouwd worden voor jongeren en starters, vindt de politiek. Veel en snel. Maar rekenen op minder auto's in de wijk kan een kostbare denkfout zijn, waarschuwt universiteitsonderzoeker Giuliano Mingardo. ,,Daar is geen enkel bewijs voor. Zorg voor een plan B.’’