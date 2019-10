Politiek: ‘Nu hard doorpakken bij criminaliteit van kansloze asielzoekers in Harderwijk’

Op initiatief van de VVD dienen de vier partijen vanavond in de raadsvergadering een motie in waarin zij burgemeester en wethouders vragen om met spoed in gesprek te gaan met het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de veilige landers in het azc in Harderwijk. Dit naar aanleiding van de eind vorige maand door de politie bekend gemaakte criminaliteitscijfers vanuit het asielcentrum, nadat vooral het CDA daar bij herhaling op had aangedrongen.