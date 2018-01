Politiek wil fun hebben in zwembad

Harderwijk plaatst camera's om gespuis in Drielanden op te sporen

17:08 Autokrakers en andere criminelen opgepast: de camera's zijn opgehangen bij de fiets- en voetgangerstunnels rond de wijk Drielanden in Harderwijk. De camera's zijn bedoeld om iets te doen aan de inbraken in auto's in de wijk. De autokrakers zouden veelal te voet en op de fiets de wijk in- en uitgaan. De politie kijkt regelmatig live mee op de beelden die 24 uur per dag worden opgenomen.