Pop-up terras in Harderwijk toch niet op herhaling

115 blatende schapen huppelen door Harderwijk­se woonwijk

13 mei Het was een geblaat van jewelste, toen gisteravond 115 ooien en lammeren van de Groene Zoomweg via het Crescentpark naar het Zeepad in Harderwijk liepen. Het is de eerste, maar zeker niet de laatste keer dat de kudde verhuist. Het grazen van de schapen moet een vaste plaats krijgen in de natuurvriendelijke vorm van bermbeheer.