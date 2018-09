Poptalenten ook weer naar Harderwijk tijdens Popronde Nederland

Het reizende popfestival met bijna 150 regionale bands, singer-songwriters, rappers en producers uit heel Nederland trekt van half september tot half november langs 41 steden en is van start gegaan in Nijmegen en was vrijdag in Apeldoorn.

In 2016 streek het circus voor het eerst neer in Harderwijk en dit is dus de derde keer.

Dit jaar zijn er optredens van onder andere Fokko, Janna Lagerström, Lotte Walda, Jay-Way, Moon Moon Moon, Mr. Weazley, Playground Zer0, Yip Roc, Marone, Starlight en The Wildebeast.

Vischpoort

Er zijn concerten in horecazaken in het centrum, bij het Stadsmuseum en in de Catharinakapel, op het Strandeiland, bij de Vischpoort, in de Mess aan de Mecklenburglaan en in de Popschool in de Academiestraat.

Popronde werkt onder meer samen met 3FM, VPRO’s 3VOOR12, OOR, Pinguin Radio, Never Mind The Hype, The Daily Indie, Hiphop in je Smoel en Festivalinfo.

Talent

Er wordt verder nauw samengewerkt met lokale organisaties op muziekgebied en het gemeenschappelijk doel is signalering en promotie van talent, doorstroom naar een groter publiek en voeding van de Nederlandse popmuziek.