Populaire evangelist Ben Hoekendijk (81) uit Harderwijk overleden

,,De eerste editie was in Harskamp. Het was 1971 en in dat weekend kwamen tussen de 300 en 500 bezoekers naar de Pinksterconferentie", weet Kees Goedhart nog. De Zwollenaar kent Hoekendijk dan al twintig jaar en maakt de groei van zijn populariteit van dichtbij mee. ,,Een jaar later gingen we naar Bennekom en kwamen ruim 500 bezoekers. Maar vanaf 1973, toen we jaarlijks in Vierhouten bleven, nam het bezoekersaantal een vlucht. Per jaar steeg het met duizenden. Wij waren verbaasd dat we met zo weinig middelen zo veel mensen in beweging konden krijgen.”