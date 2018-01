videoInvoering van een koopzondag in Harderwijk, zorgt voor een onvermoed 'slachtoffer'. De populaire kofferbakverkoop in de Houtwalgararage, waar zondag ook weer honderden kooplustigen op af kwamen, zal er dan de dupe van te worden.

Dan is de parkeergarage immers nodig om de auto's van bezoekers van de binnenstad te herbergen. Voor evenementen als de kofferbakverkoop op de eerste twee etages, zal dan waarschijnlijk geen plek meer zijn.

Alternatief

Het rare is dat organisator Theo Goosen eigenlijk best voor een koopzondag is. ,,Ik gun het de ondernemers van Harderwijk van harte.'' Dat zijn kindje 'de enige overdekte kofferbakverkoop in de wijde regio', moet wijken, het zij zo. ,,Ik ben nu al links en rechts aan het rondkijken voor een alternatieve locatie'', zegt hij. ,,Zo'n mooie als deze krijgen we echter niet snel terug." De geplande komende data in de Houtwalgarage, op 27 mei, 30 september en 25 november, zijn dan ook onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de koopzondag.

,,Zou best jammer zijn, want het loopt na anderhalf jaar als een dolle. Dit keer konden we ook zonder moeite weer zo'n twintig verkopers charteren. Uit alle hoeken van het land. Voor dat de deuren opengingen, om 13 uur, stond er al weer een rij bezoekers in de startblokken."

Booth sale

Goosen, penningmeester van Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk waar de koffferbakverkoop onder valt, aast al jaren op zo'n verkoop. ,,Het fenomeen komt uit Engeland, een booth sale heet het daar. Letterlijk spulletjes verkopen vanuit de kofferbak van de auto. Overgewaaid naar Nederland waar je het nu ook steeds vaker ziet. In Apeldoorn langs het kanaal bijvoorbeeld is in zomer elke zaterdag een kofferbakverkoop. In Harderwijk bestond het nog niet."

De populariteit laat zich volgens hem heel simpel verklaren. "Mensen zijn gek op oude spulletjes en koopjes. Op rommelmarkten komen bijvoorbeeld ook altijd zoveel mensen af. Hoewel de Action wat dat betreft wel wat heeft kapot gemaakt..."