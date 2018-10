Prijzig speeltje in zwembad Harderwijk

Marianne uit Harderwijk gaat Europa toespreken over armoede: ‘Heel trots en voldaan’

24 oktober Een zaal van zo'n 170 mensen uit heel Europa toespreken over armoede en educatie. Marianne Bon (47) uit Harderwijk is uitgekozen om dat in Brussel te gaan doen tijdens de Europese Ontmoeting van Mensen die in Armoede Leven. Zijzelf is ervaringsdeskundige, omdat ze na een auto-ongeluk moet leven van een uitkering.