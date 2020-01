Primeur voor Harderwijk: gemeente gaat als eerste zelf windmolens bouwen en beheren

Onrust in buurt Harderwijk: ‘Bewoners bang dat pedofiel weer de fout in gaat’

8 januari De onrust in de wijk Drielanden over een eerder veroordeelde pedofiel die daar is komen wonen, is weer opgelaaid nadat dinsdagmiddag een auto in de betreffende straat verscheen en mensen begonnen te schelden voor zijn huis. De half december opgerichte bewonerscommissie vraagt hulp van de gemeente. ,,Hij moet echt weg.’’