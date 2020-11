Proef met watertaxi tussen Harderwijk en Zeewolde gaat door in de zomer van 2021

Financiële positie St Jansdal onder druk: ‘Alleen noodzake­lij­ke investerin­gen, maar kwaliteit zorg patiënt niet in het geding’

23 oktober De financiële positie van ziekenhuis St Jansdal met vestigingen in Harderwijk en Lelystad staat onder druk. Die is in 2019 aanmerkelijk verslechterd ten opzichte van een jaar eerder. ,,De verbouwing in Harderwijk komt niet in gevaar”, verzekert Arend Jan Poelarends, lid van de Raad van Bestuur.