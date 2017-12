Proefmeting tijdens jaarwisseling in Harderwijk: Hoe vies is de lucht na het vuurwerk?

De metingen worden gedaan door luchtkwaliteitssensoren. Eén sensor staat op het pand van Flexyz aan het Oosteinde, dicht bij provinciale weg N302, en de andere staat in de wijk Drielanden. Het aantal fijnstofdeeltjes per kubieke meter is online te bekijken in twee grafieken op de website iotharderwijk.nl. Het verschil in waarden van de twee grafieken wordt verklaard door de impact van de N302.

,,We gaan een aantal dagen voor Oud en Nieuw meten, tijdens de jaarwisseling en daarna. Vuurwerk en nieuwjaarsvuren geven kruitdamp en rookontwikkeling. De sensoren meten om de tien minuten het aantal deeltjes fijnstof in de lucht. De gegevens worden verzameld en van de data wordt een grafiek gemaakt. Zo brengen we in kaart hoe groot het verschil tussen schone en vervuilde lucht is'', vertelt Robin Schapink van Flexyz.

De uitkomst is slechts een indicatie. ,,Deze opstelling met een sensor en computertje heeft 30 euro gekost. Dat is niet te vergelijken met de geijkte apparatuur van het RIVM. De absolute waarden zijn dus niet precies weer te geven.''

