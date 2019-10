Protest bij Dolfinarium in Harderwijk: ‘verbod op houden van dolfijnen kwestie van tijd’

Wieke uit Harderwijk rouwt na 17 jaar: ‘Die kist met dat monster moet eindelijk open’

16:00 Ze is op zoek naar publicaties over die inktzwarte zomerse dag in 2002. Artikelen over de explosie op 4 juli in dat jaar bij het Puttense bedrijf Fouragehandel Hamstra. Haar 37-jarige vader kwam om het leven. Publicaties die haar - zeventien jaar later - moeten helpen in haar rouwverwerking. Het verdriet stopte ze altijd weg. Dat begon zó te knagen dat ze wel hulp móest zoeken. ,,Die kist met het monster, ofwel het verdriet, moet nu éindelijk open”.