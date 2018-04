Puzzels van het Waterfront in Harderwijk

Crowdfunding voor getroffen geitenboer Zeewolde

14:57 De droom van geitenboer Harm van Meerveld levend houden. Dat is het doel van een crowdfundingsactie van een groep boeren uit Zeewolde. Aanleiding is de vernietigende brand in Van Meervelds stal op 3 april, waarbij meer dan honderd geiten om het leven kwamen. Extra triest: de jonge boer was maar net begonnen en nog niet compleet verzekerd.