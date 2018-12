PvdA Harderwijk pleit voor 'regelluwe’ bijstand

Mensen die hun papieren voor de bijstand door onmacht niet binnen een week inleveren of onbewust een fout maken, moeten daarvoor geen boete meer krijgen, vindt de PvdA in Harderwijk.

De fractie komt vanavond in de gemeenteraad met een voorstel voor ‘regelluwe’ bijstand, waar ook elders in Nederland ervaring mee wordt opgedaan.

Volgens fractievoorzitter Wilco Bos van de PvdA moet bij het opleggen van boetes onderscheid worden gemaakt tussen mensen die bewust frauderen en mensen die bijvoorbeeld door laaggeletterdheid of hun psychische gesteldheid niet binnen een week kunnen voldoend aan hun informatieplicht.

,,Natuurlijk moet iemand die de gemeente voor duizenden euro’s oplicht worden aangepakt’’, stelt Bos in een persbericht. ,,Daar kan niemand tegen zijn. Maar er worden nu ook boetes uitgedeeld bij mensen die een week te laat informatie doorgeven. En met een bijstandsuitkering is het niet gemakkelijk om deze boetes te betalen. Daar willen we dan ook van af’’

Veranderingen

Inwoners die bijstand ontvangen zijn onder andere verplicht om binnen een week informatie door te geven over veranderingen in de financiële, persoonlijke of leefsituatie. Wie dat om wat voor reden dan ook te laat doet kan een boete krijgen, die volgens Bos op kan lopen tot hetzelfde bedrag als het onterecht ontvangen bedrag.

Hij meent dat mensen die onbewust een fout maken of door onmacht te laat zijn daarvoor niet bestraft moeten worden. Een boete kan leiden tot nog meer schulden. De PvdA hoopt dat ook in Harderwijk ‘de menselijke maat het uitgangspunt is bij bijstandsgerechtigden’ , aldus Bos in het persbericht.