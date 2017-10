PvdA Harderwijk wil proef met koopzondagen op 3 en 24 december

Met de loep op zoek naar de Mannen van Staal in Harderwijk

11:47 Dat de visserij nog steeds ontzettend leeft in Harderwijk, blijkt uit de foto-tentoonstelling Mannen van Staal in De Vischafslag in de haven. Wegens succes is de tentoonstelling zaterdag nog eens te zien, van 13.30 tot 15.00 uur.