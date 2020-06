PvdA vindt tweet burgemeester Harderwijk discriminerend

Investeren in lokale groene stroom in Harderwijk is weer mogelijk, Endura start nieuwe projecten

10:05 Energiecoöperatie Endura in Harderwijk gaat 7000 zonnepanelen leggen op het dak van graanhandel De Bron op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk. Inwoners van Harderwijk kunnen mee-investeren via zondelen. De inschrijving voor zondelen bij Endura is sinds deze week open, tegen een gegarandeerde rente van 5 procent.