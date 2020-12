Raad van State: burgemeester Harderwijk weigert terecht vergunning aan horecabaas met een verleden

Volgens de burgemeester is Raoudi de afgelopen 25 jaar veel te vaak met justitie in aanraking geweest. Het zou gaan om mishandelingen, diefstal en vernieling. De rechtbank floot de burgemeester een jaar geleden echter terug over de geweigerde vergunningen. Harderwijk mag maar vijf jaar in het justitiële verleden kijken en in de afgelopen vijf jaar is er niet veel gebeurd, bepaalde de rechtbank op 17 december vorig jaar.