Raad van State onderzoekt: mag de burgemeester van Harderwijk bewoners van een drugspand op straat zetten?

Boswachter schiet noodlijden­de botter­stich­ting te hulp: voor een prikkie ‘kromme eiken’ voor de schepen

24 januari De een z’n dood is de ander z’n brood. Het is cru gezegd, maar dat geldt zeker voor de Botterstichting in Harderwijk. Dit mag van de gemeente Ermelo haar slag slaan in een afstervend eikenbos, om zo aan het ultra-schaarse ‘kromhout’ te komen, nodig voor herstel van de botters. ,,Dit scheelt ons duizenden euro’s!’’