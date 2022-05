Molen de Hoop in Harderwijk staat in de steigers, maar is wel geopend op Nationale Molendag

De Harderwijkse molen De Hoop staat in de steigers. De omloop is verrot en wordt vernieuwd. Dat betekent dat er zaterdag, op Nationale Molendag, geen bezoekers op de stelling mogen lopen. „Dat is jammer, maar we nemen geen risico.”

