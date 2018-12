Randmerengebied ondergaat een metamorfose

Dat is besloten na het eerste jaarcongres van de 5-jarige Coöperatie Gastvrije Randmeren, waarin zestien gemeenten, de provincies Overijssel en Flevoland, vier waterschappen, Rijkswaterstaat en de watersportsector samenwerken. In Overijssel en Flevoland gaat het om de meren Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer, Dronter-meer, Vossemeer en Ketelmeer. ,,We zien steeds minder bezoekers op de eilanden. De focus ligt nu vooral op toervaarders, maar die verouderen. Het gebied is te mooi voor zo'n terugloop", zegt Rita Braam, directeur Coöperatie Gastvrije Randmeren.

Piek

De investering wordt door Droomparken, dat twee vakantieparken (in Nunspeet en Nijkerk) aan de randmeren bezit, met tevredenheid begroet. ,,Wat je nu ziet is dat er bij de recreatieve voorzieningen langs de randmeren een piekbelasting is in de zomer en dat het in het voor- en najaar en vooral in de winter helemaal terugzakt'', zegt Andries Bruil.

De plannen worden voor komend vaarseizoen al in de praktijk gebracht. ,,We brengen het water op orde en moderniseren de eilanden. Zodat watersportliefhebbers ook kunnen aanleggen met sloepjes en kano's en gezinnen met kinderen ook lekker kunnen chillen op de eilanden. Maar we hebben vooral meer goede zwemlocaties nodig", zegt Braam.

Uber als watertaxi

Ook moet het makkelijker worden met watertaxi's en fietsveren het water over te steken. ,,We denken dan aan een platform als Uber." Economisch kan er nog een flinke slag geslagen worden, weet ook Bruil: ,,Wat nodig is, is dat je het gebied het hele jaar door aantrekkelijk maakt voor een bredere doelgroep dan nu het geval is (vooral watersport en fietsers). Dat hoeft hem niet zozeer te zitten in het bouwen van nieuwe dingen omdat dit een belasting geeft van de natuurlijke omgeving, maar kijk wat er al is en zorg met een programmatische aanpak dat het gebied het hele jaar door aantrekkelijk wordt voor een bredere en gevarieerdere doelgroep.''

Geld